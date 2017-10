Niente futuro da allenatore, almeno per ora. Francesco Totti ha deciso di interrompere, dopo meno di due settimane, la frequentazione del corso Uefa B a Trigoria. Ieri, infatti, l'ex capitano e ora dirigente giallorosso non si è presentato al centro sportivo per seguire la lezione che era in programma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non si tratta di un'assenza momentanea, visto che per i "troppi impegni" Totti ha deciso di sospendere il suo studio da tecnico. Che in futuro potrà però riprendere, dato che, in quanto campione del mondo 2006, può partecipare di diritto al "super corso" di Coverciano.