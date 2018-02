Questo pomeriggio la Roma si è allenata allo Stadio Metalist per la rifinitura in vista del match di domani contro lo Shakhtar. Ad assistere all’allenamento da bordo campo anche Francesco Totti e il direttore sportivo Monchi. L’ex capitano giallorosso ha poi postato sui propri social due foto che lo ritraggono sul campo: “Il freddo non ci ferma! Con Monchi alla rifinitura prima della partita di domani”. Il ds ha poi risposto su Twitter scherzando anche sul look dello storico numero 10: “Sempre al tuo fianco capitano. Per andare avanti, daje. Ps: mi piace il tuo cappello”.