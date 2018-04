Attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale di Twitter della Roma Francesco Totti ha parlato della delicatissima partita in programma ad Anfield Road tra i giallorossi e il Liverpool.



Queste le sue parole: "I punti di forza della Roma sono il gruppo, lo staff tecnico e il mister, che ha impresso la sua mentalità e il modo di porsi nei confronti dell'avversario. I giocatori migliori? Non ce ne è uno in particolare. Il merito è della squadra, un gruppo unito e compatto che ha voglia di dimostrare il proprio valore anche in Europa. Dall''84 la Roma è arrivata in Europa al massimo ai quarti. Dobbiamo onorare la competizione anche per la città. Il risultato contro il Barcellona è stato inaspettato: tutti ci davano per spacciati. Loro erano contenti di affrontare la Roma. Il nostro club ha fatto valere di poter competere contro chiunque".