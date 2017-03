Ieri il faccione di Francesco Totti spuntava sul manifesto di presentazione della gara estiva della Roma contro il Tottenham, in programma alla Red Bull Arena di New York il prossimo 25 luglio. Quel giorno, però, il contratto del capitano giallorosso sarà scaduto. Segnali di apertura per il rinnovo? No, la locandina è stata realizzata da chi organizza la ICC. Il futuro di Totti è ancora tutto da scrivere, con il giocatore che non ha ancora deciso il da farsi, se proseguire con gli scarpini o sedersi dietro una scrivania.