Match winner nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Cesena, il capitano della Roma Francesco Totti è intervenuto a Rai Sport: "Il rigore era evidente, nettissimo, Agliardi ha buttato giù Strootman. Questa è una vittoria ottenuta da grande squadra, stasera contava solo vincere e l'abbiamo fatto contro una squadra non da Serie B, ben messa in campo e che ha giocato a viso aperto. Ora i due derby, speriamo di arrivare in finale, cercheremo di fare il nostro dovere. Futur' Mi godo questi ultimi tre mesi, poi tireremo le somme. Non è tempo di pensarci".