Prosegue il botta e risposta a distanza tra Francesco Totti e Virginia Raggi. Il capitano giallorosso si è affidato a Facebook per l'ennesima replica al sindaco di Roma. "Rispondo alla Sindaca solo ora... ero concentrato sull'importante partita di stasera, fondamentale da vincere: missione compiuta. Ringrazio Virginia Raggi per l'invito, sarò felice di incontrarla, magari proprio per brindare al definitivo via libera per lo stadio che, ne sono certo, arriverà al più presto. L'iter però lo seguono i nostri dirigenti, che sono preparatissimi e sicuramente più qualificati di me per entrare nel merito della questione.

Personalmente, spero solo che lo stadio si faccia e al più presto per il bene della Roma e dell'intera città. #FamoStoStadio".