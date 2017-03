Francesco Totti, capitano della Roma, si è raccontato ai microfoni di Canale 5. Queste alcune delle sue dichiarazioni.



"Spalletti mi ha fatto entrare a cinque minuti dalla fine? Evidentemente in quel momento gli servivo per cinque minuti. Ma al di là di Spalletti o Totti, un giocatore non può risolvere una partita in così poco tempo. Non credo guardi il programma ma verrà a sapere quello che dico. Una domanda gliela vorrei fare: chiede sempre il mio rinnovo, ma se non gioco che firmo a fare? Ma è una domanda da fare così, per scherzare. Spalletti è un allenatore fortissimo, spero che la Roma possa tenerlo, è l'allenatore del futuro, quello che può far vincere questa squadra. Serve alla città e conosce l'ambiente: io ormai sto a fine carriera. Non farò mai l'allenatore, non mi piace stare uno contro trenta, i giocatori sono una massa di paraculi. Quando si schierano tutti insieme... Mi diverto ancora, finché non mi passa la voglia mi dispiace smettere. Mi diverto tutti i giorni, il pensiero di spogliarmi, andare in campo, correre è la mia vita. E ancora mi diverto, se vado al campo che non mi va sono il primo ad alzare il braccio. Vediamo a fine anno cosa succederà. A fine anno mi scade il contratto, dovrei smettere. Ma so già quello che voglio fare e che farò".