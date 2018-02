Una parata di stelle. Il Red Carpet di Montecarlo s’illumina grazie ai tanti volti tra i quali spicca quello di Francesco Totti. Poco prima dell’inizio della cerimonia dei Laureus Sport Awards lo storico capitano giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky:



Anche Totti entra a far parte della Laureus Academy.



Fortunatamente faccio parte anche io di questa squadra. Fiero di partecipare a questo evento, sperando di contribuire a questa causa bellissima. Hai incontrato tanti amici come Cafu… Molti ex compagni non li vedevo da tanto. Sono momenti in cui ti ritrovi e parli del passato, fa piacere. Sono pronti al progetto futuro. Ci sono tanti grandi volti del mondo dello sport… Ancora non li ho visti tutti. Uno in particolare è il mio amico Federer, è qui dietro a me. E’ una squadra diversa dal solito, ma molto significativa. I premi a Federer? Se non vince lui…



Più talento tu nel calcio o Federer nel tennis?



Lui a tennis, è una cosa fuori dal normale quello che sta facendo e che farà, perché penso che non smetterà. Gli riesce tutto con facilità. Alleneresti la Roma in caso di necessità? No no, ho altre cose a cui pensare. Gattuso dopo la partita mi ha detto di lasciar perdere.



Sul momento della Roma



Ci sono tante cause quando ci sono problemi. Dobbiamo trovare l’unione e l’affiatamento tra squadra, tecnico e società e lasciare le chiacchiere fuori da Trigoria. In campo è quella la risposta migliore che possono dare i giocatori.



Sei scappato a Montecarlo per i disastri della neve a Roma?



No no, ieri sta lì e domani ci tornerò in tranquillità.