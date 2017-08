La destra, per antonomasia, è la parte del corpo umano di solito fornita di maggiore energia e agilità, e quindi tradizionalmente dotata di particolari privilegi: nel calcio le due fasce si equivalogno, ma è innegabile che l'apporto del lato forte è di particolare attrattiva. Termini come "destrezza" o "destreggiarsi" specificano al meglio la peculiarità caratteristica del lato diritto, dotato generalmente di particolare abilità e attenzione: una prerogativa che non è però attribuibile a questo inizio di stagione della Roma, che proprio sul lato destro della difesa sta patendo diverse difficoltà: una fascia destra che, tra mercato e infortuni, è diventata nefasta.



LO 'SCIAGURATO' KARSDORP - Tutto è cominciato con Rick Karsdorp: il terzino ex Feyenoord è stato operato appena sbarcato nella Capitale, a inizio luglio, per un problema al menisco esterno del ginocchio destro che si trascinava da aprile, con il rischio paventato negli scorsi giorni dall'Olanda di una nuova operazione necessaria. Pericolo che in questo momento il dottor Mariani sembra aver scongiurato, ma il classe '95 rientrerà comunque non prima dell'inizio di ottobre. Mossa avventata, quella del ds Monchi? Ai posteri l'ardua sentenza, sicuramente Karsdorp è un calciatore dal valore indubbio: certo, con le problematiche inerenti alla zona del campo occupata dal terzino, forse non era il caso di gettarsi su un profilo dalle condizioni fisiche imperfette.



NON ESCLUDO IL RITORNO, MA... - La storia di Alessadro Florenzi è notoria: il jolly di Vitinia manca dai campi da dieci mesi, per un doppio grave infortunio al ginocchio destro, ma il suo ritorno sta prendendo quota giorno dopo giorno. Un acquisto importantissimo per Eusebio Di Francesco, sia dal punto di vista difensivo che da quello offensivo. Certo, rischiarlo anticipatamente, dopo le peripezie passate e la brutta ricaduta, sarebbe da folli, nonostante la grande voglia del ragazzo: Florenzi è un patrimonio calcistico da preservare anche in vista del Mondiale dell'anno prossimo, e il club giallorosso non vuole affrettare i tempi. Ergo, è pronto ma non prontissimo.



PERES E NURA, PIOVE SUL BAGNATO: PERISIC RIDE - La novità meno lieta è quella che riguarda il brasiliano Bruno Peres: il terzino ha riportato nella gara contro l'Atalanta una lesione muscolare alla gamba sinistra, che lo terrà fermo 15 giorni. Fuori dai giochi fino a dopo la sosta, dunque. E come se non bastasse, stamani ha continuato a piovere sul bagnato: l'ultimo reduce, il giovane Nura, ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e dovrà stare fermo due mesi. Un'ecatombe, nel peggior momento possibile: sabato sera infatti allo Stadio Olimpico è in programma la sfida all'Inter, già importantissima in ottica della prossima qualificazione Champions, e sulla "fascia maledetta" graviterà il croato Ivan Perisic, uno dei migliori esterni del campionato. Quando le cose devono andare storte, non c'è destra che tenga.



@AleDigio89