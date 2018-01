La Roma si è fiondata sul mercato alla ricerca di rinforzi data l'ormai imminente cessione del duo composto da Emerson Palmieri ed Edin Dzeko. Il ds giallorosso Monchi è al lavoro per trovare un sostituto lungo gli esterni difensivi e ha già avviato contatti col Barcellona per Aleix Vidal.



L'AGENTE CONFERMA - Parlando a Romanews l'intermediario per l'Italia dell'operazione, Graziano Battistini, ha ribadito la possibilità concreta che l'affare si chiuda: “La Roma è la Roma. Vidal sarebbe pronto a prendere in seria considerazione un’eventuale offerta concreta della Roma. Con Monchi ci sono continuamente contatti, siamo nella fase iniziale di quella che può diventare una trattativa. Non si è ancora entrati nella fase calda della trattativa: se il direttore sportivo della Roma volesse davvero, siamo pronti ad ascoltarlo”.