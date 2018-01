Nicola Sansone è uno dei nomi che circola per puntellare l’attacco della Roma, con la cessione di Dzeko sempre in stand-by. L’attaccante del Villareal ed ex Sassuolo, dove è stato allenato proprio da Di Francesco, è tra gli obiettivi di Monchi: secondo “Premium Sport”, i giallorossi avrebbero offerto 10 milioni più bonus alla società spagnola, che però ne chiede 14. L’esterno ha disputato in stagione 9 partite, siglando tre reti.