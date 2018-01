Il summit di mercato ha avuto inizio. La dirigenza giallorossa è riunita a Londra per fare il punto della situazione sulla crisi della Roma. Tutti a rapporto dal presidente James Pallotta, che questa mattina ha partecipato al congresso ‘Leaders in Sport’ per parlare del futuro stadio di Tor di Valle. Le riunioni sono partite oggi e proseguiranno fino a domani mattina, con una pausa in serata per assistere al match NBA tra i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers. Presenti il direttore sportivo Monchi, il consulente Baldini, il dg Baldissoni, l’ad Gandini e il direttore commerciale Danovaro. Sul tavolo soprattutto i discorsi relativi al mercato invernale in cui Pallotta confermerà a Monchi l'impossibilità di acquistare senza prima cedere qualche giocatore. Già domani la dirigenza giallorossa tornerà a Roma per riprendere il lavoro a Trigoria