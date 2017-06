A Roma si vive di ritorni. Dopo l'addio, da calciatore, di Francesco Totti, il club giallorosso ha deciso di puntare su Eusebio Di Francesco, che ha indossato la maglia romanista dal '91 al 2001, in panchina e su Lorenzo Pellegrini per il centrocampo. E proprio loro, rimanendo in tema, possono "ritornare" a lavorare con Domenico Berardi. Sì, perché il direttore sportivo Monchi sta lavorando per il numero 25 del Sassuolo.



IL PIANO DI MONCHI - Come scrive il Corriere dello Sport, Di Francesco sta insistendo per avere di nuovo con sé l'esterno mancino calabrese. Il Sassuolo parte da una quotazione di 50 milioni di euro e aspetta la Roma, il club capitolino, con il ds Monchi in prima battuta, proverà ad abbassare il prezzo con contropartite tecniche, giocando anche sul legame, forte, che c'è tra il tecnico e il suo pupillo. L'Inter sembra si sia defilata, la Roma va all-in su Berardi, l'erede designato di Salah. Con il giocatore che preme per vestire la maglia giallorossa e ritrovare, così, un amico, Pellegrini, e un maestro, Di Francesco.