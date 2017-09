Roma-Udinese (calcio d'inizio alle ore 15) è l'anticipo che apre la sesta giornata di campionato in Serie A. Di Francesco recupera Nainggolan, ma non Schick oltre ai terzini Karsdorp ed Emerson Palmieri, entrambi infortunati. Al centro del tridente d'attacco confermatissimo il bomber Dzeko, autore di una doppietta nel turno infrasettimanale di Benevento, affiancato da Perotti ed El Shaarawy. Dall'altra parte Delneri non può contare sugli indisponibili Danilo, Widmer e Perica. Novità tra i pali, con l'esperto argentino Bizzarri al posto del giovane italiano Scuffet. Arbitra Massa. Mercoledì i giallorossi sono impegnati nella trasferta di Champions League in Azerbaigian sul campo del Qarabag.