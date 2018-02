Ecco i 21 giocatori che laha inserito nella lista per la seconda fase della: out il nuovo acquisto, che ha già disputato la competizione in questa stagione con loAlisson, Bruno Peres, Defrel, De Rossi, Dzeko, El Shaarawy, Fazio, Florenzi, Gonalons, Karsdorp, Kolarov, Manolas, Nainggolan, Juan Jesus, Perotti, Pellegrini, Gerson, Schick, Skorupski, Strootman, Under.