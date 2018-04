La Roma rischia di perdere fino a fine stagione l'attaccante francese Gregoire Defrel. Già infortunatosi alla caviglia nei giorni scorsi, quando in allenamento aveva subito una dolorosa distorsione, il club giallorosso ha scelto di procedere immediatamente anche con l'operazione al ginocchio sinistro che era programmata per la prossima estate.



Defrel è stato operato già due giorni fa presso la clinica del Professor Mariani anticipando l'intervento in artroscopia di pulizia dell'articolazione del ginocchio sinistro. In principio l'intervento era programmato per la fine della stagione, ma la Roma ha scelto di anticipare l'intervento perchè i tempi di recupero coincidevano con quelli previsti per il problema alla caviglia. Un intervento che, a 5 giornate dalla fine, rischia di compromettere definitivamente la stagione dell'attaccante.