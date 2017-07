Leandro Paredes è un nuovo giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Il giocatore argentino classe 1994 lascia l'Italia dopo 3 anni, come comunicano il club russo e la Roma attraverso i rispettivi canali ufficiali. Dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata, Paredes ha firmato un contratto che lo legherà allo Zenit per le prossime 4 stagioni per un corrispettivo di 23 milioni di euro più bonus, che possono arrivare a toccare quota 4.





