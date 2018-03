Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma comunica il rinnovo per altre due stagioni dell'allenatore della Primavera Alberto De Rossi. “È il premio più grande, una grande gratificazione”, ha dichiarato il tecnico. “Trigoria per me è come una seconda casa e lavorare in un ambiente all’avanguardia su tanti aspetti, che crede fortemente nel settore giovanile, è un motivo di orgoglio”.