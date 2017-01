Ultimo assalto della Roma a Defrel: per l'attaccante francese del Sassuolo si lavora a un prestito con obbligo di riscatto nel 2018 e una valutazione complessiva da 18 milioni di euro. Possibile l'inserimento nella trattativa di un giovane della Primavera giallorossa tra Marchizza, Seck (piace anche a Carpi e Latina in Serie B) e Tumminello. Gli stessi seguiti dall'Atalanta nell'affare Kessie, già nel mirino della Roma per la prossima stagione.



In uscita il giovane brasiliano Gerson va in Francia al Lille in prestito fino a giugno 2018 per 5 milioni di euro con riscatto fissato a 13 milioni e legato alle presenze. La Juventus non è disposta a esaudire le richieste economiche dei giallorossi per Leandro Paredes: in caso di partenza immediata sondati Donsah (Bologna), Baselli (Torino), Badelj (Fiorentina) e Giaccherini (Napoli), a meno che il Sassuolo non accettidi lasciar tornare subito Pellegrini. Il Catania (Lega Pro) chiede il giovane difensore italo-argentino Tiago Casasola, attualmente in prestito al Trapani (Serie B).