Il Crotone cerca un giovane attaccante sul mercato. Milan e Inter non mollano Cutrone e Pinamonti: così, dopo aver perso Sadiq finito al Torino (che ha proposto Maxi Lopex, ma non interessa), il ds Ursino ha contattato la Roma per il prestito di Tumminello, già nel mirino di Benevento e Chievo.



Il club calabrese allenato da Nicola è poi a caccia di un terzino sinistro. In alternativa a Mladenovic dello Standard Liegi che piace pure al Perugia, sempre secondo la Gazzetta dello Sport c'è una pista che porta a Pavlovic della Sampdoria.



Intanto la Roma continua a reputare Schick come primo obiettivo per l’attacco, ma la trattativa non è facile. Così Monchi si è mosso col Barcellona per Munir chiesto in prestito senza esborso importante. Sullo sfondo c’è sempre Mahrez (Leicester).