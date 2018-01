Lukasz Skorupski ha chiesto la cessione per poter giocare di più e così la Roma si mette al lavoro sul mercato per trovare un secondo ad Alisson. Tra i tanti nomi fatti, oggi ne spunta uno nuovo: si tratta di Alban Lafont, portiere del Tolosa classe 1999, scrive “Il Romanista“. Nonostante la giovane età (deve ancora compiere 19 anni), l’estremo difensore è titolare nel suo club da due stagioni: ora Monchi lo monitora per ingaggiarlo come secondo al posto di Skorupski.