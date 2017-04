Antonio Sanabria, attaccante di proprietà della Roma ma in prestito al Betis Siviglia, tornerà nella capitale in anticipo per curare una forma particolare di pubalgia. Lo ha annunciato il club iberico in un comunicato. "Lo staff medico del Real Betis e Tonny Sanabria hanno concordato che l’attaccante paraguaiano domani andrà a Roma per verificare con lo staff medico dell’AS Roma il protocollo di cura raccomandato dal club betico, per risolvere i suoi problemi di pubalgia, originati dalla entesite che soffre nell'adduttore destro. Il giocatore non ha potuto partecipare all’ultima partita a causa di una lesione che, secondo lo staff medico, è stata provocata dalla pubalgia di cui ha sofferto in questa stagione. Sanabria ha seguito inizialmente un trattamento conservativo, ma ora si stanno studiando metodi alternativi e per questo verrà visitato anche dallo staff medico dell’AS Roma".