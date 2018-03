Come rivelato da Tele Radio Stereo, Darcy Norman è vicino all'addio alla Roma, dove arrivò nell'estate del 2015 per volere di James Pallotta. Il preparatore americano non resterà però a spasso: molto probabile, infatti, che faccia parte dello staff della Germania in vista dei prossimi Mondiali in Russia. Norman in passato ha già lavorato in Germania, col Bayern Monaco.