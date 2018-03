L'attaccante turco della Roma, Cengiz Under ha dichiarato al sito ufficiale del club giallorosso: "La seconda parte di stagione per me è iniziata al meglio dopo un inizio difficile, ma poi posso dire che è arrivato 'un altro Cengiz'. Dopo la partita contro la Sampdoria ho iniziato a sentirmi più sicuro di me. Ho cominciato a capire un po' l'italiano, quindi la comunicazione con i compagni di squadra è migliorata e di conseguenza è nato un nuovo giocatore. Gioco titolare da otto partite e spero di continuare a lavorare in questo modo per poter essere a disposizione del mister. Voglio dare sempre di più in campo e l'unico modo è lavorare duro in allenamento. Spero di fare sempre meglio. Dopo il primo gol segnato a Verona è stato tutto diverso. Io ho tentato sin dalla prima volta che sono sceso in campo ad andare in gol, sapevo che dopo le cose sarebbero migliorate. La prima rete in giallorosso è stata molto importante per me. Accade a tutti gli attaccanti, mi serviva sbloccarmi e poi ho continuato a segnare. Fare gol ti rende più sicuro. Prometto di continuare a fare gol perché voglio finire la stagione nel migliore dei modi. E il mio intento principale è fare gol".