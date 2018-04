E’ tornato ‘Cencio’ Under. Il numero 17 della Roma, di nuovo titolare dopo l’infortunio, ha sbloccato il match di questa sera contro il Genoa. Un gol importante che ha messo in discesa la gara, nonostante le complicazione successive, permettendo alla squadra di Di Francesco di rimanere al terzo posto. Per l’esterno giallorosso è il sesto gol in questo campionato (dopo quelli con Verona, la doppietta col Benevento, Udinese e Napoli): era da ben 55 anni che un calciatore turco non metteva a segno così tante reti in una stagione di Serie A. Nella stagione 1962/63 infatti Can Bartu, giocatore del Venezia, arrivò a quota 8 gol.