Con il gol allo Shakhtar, al suo esordio in Champions League, ha segnato cinque volte nelle ultime quattro partite. In poco più di venti giorni, Under si è preso la Roma sia in campionato che in Europa ed è salito alla ribalta anche sulle lavagne dei bookmaker. Una scelta “provocatoria”, ma che rende l’idea sulle belle speranze che i tifosi – e a questo punto anche i quotisti – hanno per il giovane turco: come riporta AgiproNews, si punta sul Pallone d’Oro a Under entro il 2023, quando il giocatore avrà 26 anni. La quota per i più coraggiosi è 50,00