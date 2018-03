Come riporta il Corriere della Sera, Under è finito nel mirino del Barcellona. A confermarlo nei giorni scorsi è stato lo ds Monchi che però ha parlato anche di interesse di altri club. Come anticipato da Calciomercato.com , il turco piace molto pure ad Arsenal e Manchester City che già un anno fa provò a portarlo in Inghilterra. La Roma, tuttavia, sembra intenzionata a non cedere Under.