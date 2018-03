Cengiz Under, esterno della Roma, ha parlato dal ritiro della Turchia alla vigilia della sfida col Montenegro: "I primi tre mesi sono stati molto difficili; la lingua, per esempio, è stata un problema, ma da quando l'ho iniziata a capire un po' le cose sono andate meglio e si è visto anche dai risultati, cercherò di tenere il passo. La nazionale? Abbiamo una buona squadra, le performance sono positive. Ci siamo allenati molto in settimana, credo che in futuro potremo fare molto bene".