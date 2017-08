La presentazione ufficiale è in programma per domani ma Cengiz Under ha già parlato ai microfoni di Bein Sports: l'attaccante della Roma è carico in vista della nuova avventura. "Sono stato acquistato come sostituto di Mohamed Salah e sono qui per giocare. Ho fatto amicizia con De Rossi, è stato fantastico per me. Non potevo credere che il trasferimento fosse avvenuto così in fretta. Abbiamo avuto altri colloqui (Manchester City), poi ho ricevuto una chiamata dal mio agente che ha detto che l’affare Roma era fatto. Non ho potuto dormire quella notte. Ho bisogno di imparare l’italiano, ho già iniziato lezioni. C’è la massima disciplina, stiamo sempre lavorando, sempre in via di sviluppo, ha detto. Cominciamo in palestra, pranziamo, allenamento, studio, stiamo lavorando sempre, c’è disciplina. Amo l’ambiente".