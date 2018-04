Non sarà a Barcellona, ma rischia di saltare pure la sfida di ritorno. Cengiz Under, infatti, in Turchia ha rimediato una lesione del retto femorale della gamba sinistra con prognosi di 20 giorni. L'attaccante non ci sarà nemmeno sabato con la Fiorentina, e a questo punto è a forte rischio per il ritorno dei quarti con il Barça e per il derby del 15 aprile contro la Lazio.