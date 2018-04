Di Francesco sta provando a recuperare Under, dopo che il turco è stato costretto a saltare sia la sfida di Barcellona, sia quella di Bologna. Ieri Cengiz si è allenato in gruppo e sarà almeno tra i convocato. Più probabile possa tornare titolare domenica con la lazio. Più complicata, invece, la situazione relativa a Diego Perotti, che anche ieri ha svolto solo lavoro individuale. Considerando il tutto e se Under non dovesse farcela, potrebbe rigiocare alto Florenzi, con la conferma di Bruno Peres come terzino destro