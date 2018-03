Contro il Crotone si prospetta una panchina di riposo per Cengiz Under che da un mese e mezzo non si è fermato un attimo. Al suo posto probabile l'utilizzo di El Shaarawy, ma anche a centrocampo ci sarà un po' di turn over con Gonalons e Pellegrini pronti a far rifiatare De Rossi e Strootman.