Carlo Verdone, tifoso vip della Roma, parla cosi a GazzettaTV dopo la vittoria giallorossa sul Barcellona: "La partita con il Liverpool sarà molto importante. Ci hanno fatto un brutto scherzo tanti anni fa. Ero all’Olimpico e andai via piangendo. Sono la squadra più veloce d’Europa, ma dopo aver visto la Roma con il Barcellona che mi ha lasciato sull’orlo dell’infarto non escludo niente. Piede per terra ma dopo il Barcellona le speranze aumentano come l’ottimismo. Il derby? Tosto, la Roma penserà anche al Liverpool ma se ci mettiamo lo stesso spirito del Barcellona sarà un super derby, speriamo".