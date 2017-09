E' Roma-Verona il terzo anticipo della quarta giornata di Serie A. Alle 20.45 all'Olimpico prenderà il via una sfida spartiacque per la stagione di entrambe le squadre. Da un lato i giallorossi di Di Francesco, con una partita in meno dopo il rinvio per maltempo della gara contro la Sampdoria, non possono fallire per non staccarsi troppo dal treno Champions League. Dall'altro i gialloblu di Pecchia già a rischio dopo gli 8 gol complessivi subiti contro Fiorentina e Napoli e intervallati da un brutto pareggio per 0-0 contro il Crotone.