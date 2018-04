14.10 I CONVOCATI - Al termine dell'allenamento al centro sportivo di Trigoria, Di Francesco ha comunicato i convocati per Barcellona a poche ore dalla partenza per la Spagna: Alisson, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson, Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregorie Defrel, Stephan El Shaarawy.



12.00 ALLENAMENTO MATTUTINO - Giorno di lavoro anche a Pasquetta per la Roma di Eusebio Di Francesco, a poco più di 48 ore dalla complicatissima trasferta di Champions League di Barcellona. Il tecnico giallorosso attendeva e attende tuttora risposte importanti sul recupero di alcune delle pedine fondamentali della squadra vittime di acciacchi nei giorni scorsi. Buone indicazioni sono giunte dalla seduta mattutina odierna da Luca Pellegrini, tornato dagli impegni con la Nazionale con un fastidio muscolare che gli impedito di partecipare al match col Bologna, e soprattutto da Radja Nainggolan, che ha svolto in parte l'allenamento col resto del gruppo dopo lo stop subito durante la gara coi rossoblù.



Meno incoraggianti invece i responsi forniti dal lungodegente Karsdorp, ancora a parte, e da Cengiz Under, a sua volta vittima degli impegni con la Turchia durante la sosta del campionato e molto lontano da un recupero in extremis per la sfida del Camp Nou a Messi e compagni.