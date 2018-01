Oggi pomeriggio a Londra è in programma un vertice di mercato tra il presidente della Roma, James Pallotta e il direttore sportivo Monchi. In uscita Castan al Cagliari, Skorupski ha chiesto la cessione, Sadiq e Nura sono a un passo dal Foggia. Ma i pezzi pregiati sono El Shaarawy e Strootman, che oltre al Liverpool potrebbe interessare anche al Marsiglia di Rudi Garcia.



In entrata si cerca un terzino destro: Darmian (Manchester United) e Juanfran (Atletico Madrid) sono due ipotesi al vaglio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a Trigoria recentemente hanno parlato anche del giovane romeno Cristian Manea (classe 1997) di proprietà dell'Apollon Limassol e in prestito al Cluj.