Pallotta vola a Londra e chiama a rapporto i suoi per il punto sulla situazione della Roma. Baldissoni, Gandini, Fienga e Danovaro sono già nella capitale inglese, Monchi li raggiungerà giovedì. Temi caldi il main sponsor e il mercato. Si cercherà di capire la disponibilità per operare in entrare e se ci sarà bisogno di sacrifici in uscita. I tifosi vorrebbero 3 innesti: un terzino, un regista e un esterno alto. Come scrive Repubblica.it, i giallorossi si muoveranno in entrata solo in caso di partenze. Quella più probabile resta Bruno Peres, cercato dal Benfica e dal Galatasaray. In caso di partenza del brasiliano, si punterebbe Darmian o, in alternativa, Bereszynski, terzino 25enne della Samp. Un altro nome vicino all’addio è quello di Castan, che piace al Genoa, così come Skorupski, indiziato a sostituire Perin, in uscita la prossima estate.