Una nuova era per la Roma è pronta a iniziare. Sono le ore di un incontro fondamentale per i primi passi dell'esperienza di Monchi, direttore sportivo del Siviglia che ha scritto la storia del club andaluso, pronto a legarsi alla Roma come nuovo capo dell'area tecnica. Prima esperienza fuori dal calcio spagnolo per Monchi, presente a Londra insieme a tutto lo Stato maggiore del club giallorosso che si affiderà a un nuovo ds dopo l'incarico ad interim di Ricky Massara (pronto a restare nel club) seguito all'addio di Walter Sabatini.



BLITZ E TRIENNALE - In Inghilterra sono presenti gli esponenti principali della società: con il presidente James Pallotta, anche i suoi uomini di fiducia - da Franco Baldini fino a Mauro Baldissoni, atteso quest'ultimo entro domani - per riunirsi con Monchi e preparare il contratto che lo legherà alla Roma. Un triennale è in arrivo per il ds più amato della storia del Siviglia, tra plusvalenze da record (da Kondogbia a Sergio Ramos passando per Dani Alves) e tanti trofei (Europa League su tutti).



PIANO SUL MERCATO - L'occasione può essere buona anche per studiare il piano sul mercato. La Roma dovrà fare i conti con la probabile cessione di Manolas, il più lontano a rinnovare il suo contratto; mentre Monchi avrà da blindare sia Kevin Strootman che Radja Nainggolan, in attesa di ridiscutere i rispettivi accordi. Capitolo a parte quello dedicato a Daniele De Rossi e Francesco Totti, mentre alla voce mercato in entrata le priorità andranno alla difesa (arriverà un centrale importante, soprattutto in caso di addio di Manolas, piace Rodrigo Caio) così come un centrocampista (da Kessié a Baselli, la Roma ne ha seguiti molti negli ultimi mesi). Intanto, inizia l'era Monchi...