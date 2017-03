Le barriere cadono, prima o poi. Ed è così anche per lo Stadio Olimpico che, dopo stagioni di proteste e curve vuote, ora torna alle origini.



Come annunciato, sono iniziati infatti i lavori di rimozione delle barriere installate un anno e mezzo fa: si parte dalla Curva Nord, mentre domenica e lunedì sarà la volta della Sud. L’intervento - scrive Leggo - andrà avanti a ritmi serrati nei prossimi giorni per far sì che, in vista del derby di Coppa Italia, le curve siano libere. La stracittadina infatti è prevista per martedì prossimo, 4 aprile. Non sarà possibile, probabilmente, rimuoverle tutte prima del match Roma-Empoli, sabato sera all’Olimpico, quando potrebbe restare chiusa la Curva Nord.