Per Aleix Vidal potrebbero presto riaprirsi le porte del Siviglia. Secondo quanto riporta l'edizione online del quotidiano 'El Correo', l'esterno spagnolo di recente accostato anche alla Roma sarebbe vicino al ritorno alla sua ex squadra. Vidal non rientra più nei piani del Barcellona e il tecnico Valverde lo ha anche escluso dai convocati per l'ultimo match con il Levante. Trapela ottimismo nonostante la trattativa non si riveli semplice per via dell'interesse del Valencia e dell'alto ingaggio del giocatore.