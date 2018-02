I tifosi della Roma non potranno seguire in trasferta la squadra di Di Francesco in occasione della partita contro l’Udinese in programma sabato 17 febbraio alle ore 15.00 alla Dacia Arena. È questo quanto riporta Repubblica, che sottolinea la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive come conseguenza agli incidenti verificatisi prima della partita contro l’Hellas Verona di domenica scorsa, che ha portato all’arresto (e poi al rilascio, pur sempre col Daspo) di 21 tifosi della Roma.