L'affare per portare a Jonathan Silva a Roma è ormai chiuso. Anzi, il terzino argentino è già a Villa Stuart per sostenere le visite mediche che si concluderanno intorno alle 12 e si concentreranno soprattutto sulle condizioni del ginocchio destro. La trattativa nata negli ultimi giorni si è conclusa in mattinata quando Monchi ha deciso di abbandonare la pista Blind. Sei milioni il prezzo del cartellino, contratto di 5 anni per Silva.