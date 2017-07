In arrivo alla clinica per completare le visite mediche con la Roma, Radja Nainggolan è stato incalzato dai tifosi giallorossi sulla possibilità di rinnovare il proprio contratto. Il centrocampista belga - accostato anche all'Inter - ha tirato dritto, non rilasciando nessun commento. I nerazzurri restano in attesa degli sviluppi.