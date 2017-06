15.05 I DETTAGLI - Filtrano segnali positivi sul buon esito dell'operazione: Manolas ha detto sì alla proposta dello Zenit, per lui un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione che può salire a 4 con i bonus. Vicina anche la definizione dell'accordo tra le due società: alla Roma dovrebbero andare circa 30 milioni di euro per il cartellino del difensore.



Prima l'arrivo di Hector Moreno, ora le cessioni: la Roma sfoltisce la difesa e se Rudiger è stato blindato dai giallorossi, Kostas Manolas è sempre più vicino all'addio. Stando a quanto riferito da Sky Sport infatti è in corso a Monaco un incontro tra il ds Monchi e i vertici dello Zenit San Pietroburgo: le parti sono al lavoro per limare gli dettagli per il trasferimento del centrale greco in Russia.