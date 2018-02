Dino Zoff, non un portiere qualsiasi. L'ex campione del mondo e ct della nazionale oggi intervistato da ForzaRoma.info ha detto la sua su Alisson: '“Sta facendo molto bene. Fin qui è stato veramente all’altezza della situazione. Si è presentato alla grande nel calcio italiano, adesso aspettiamo la conferma delle sue qualità. Ora come ora può essere considerato tra i migliori in Europa. È un giocatore molto importante”. Sulle voci di mercato: "“In genere quando uno trova un grande portiere non se ne deve separare mai. La casa si comincia a costruire dalle fondamenta, la Roma deve partire da lui e non deve venderlo”.