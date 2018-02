E' la storia dipromessa del settore giovanile della, partito la scorsa estate da Torino per raggiungere il Cagliari, per crescere e poi, chissà, conquistarsi la maglia bianconera, quella della prima squadra però. Il suo rendimento in questo spezzone di stagione ha impressionato tutti, anche la dirigenza sarda, per cui ora è a tutti gli effetti un titolare.