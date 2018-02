Ora gioca al Cagliari, la Juventus mantiene la regia del suo cartellino e Filippo Romagna parla così a Rai Sport: "A 14 anni giocavo a Rimini, non volevo lasciare casa. Innanzitutto Pessotto e Rossi, dirigenti del settore giovanile, sono venuti a casa mia per parlare con i miei genitori, per convincerli. I miei genitori hanno detto: guardate che decide Filippo, anche se è giovane ha la testa per decidere, lui per il momento vuole rimanere a casa. Sono sempre stato molto mammone. Loro hanno detto: va bene, rispettiamo la decisione, però fateci un favore: venite tre giorni a Torino, vedete tutto il nostro ambiente e poi decidete. Io sono stato tre giorni lì, bellissimo, ho incontrato i campioni, i giocatori della Prima Squadra. Poco prima di andare via, arriva Del Piero con una maglietta autografata, me la dà, mi dà la mano e mi fa: mi raccomando scegli bene. A posto, a posto, io ero a posto così. Dopo due mesi ero lì".