Le squadre vincenti non si costruiscono partendo dall'attacco, ma dalla difesa. Lo ha fatto la Juventus, che sulla BBC ha costruito sei anni di trionfi in Serie A, lo ha capito il Milan che a distanza di mesi si gode l'investimento estivo pr Bonucci: non solo rendimento personale, tra i suoi meriti c'è anche quello di aver rilanciato Alessio Romagnoli. Crescita costante per l'ex centrale di Roma e Sampdoria (prossima rivale in campionato), che ha confermato di dovere i propri miglioramenti all'affiatamento trovato con il compagno di reparto e ai suoi consigli: il rendimento sotto la gestione Gattuso è alle stelle, tanto da candidarlo come prossima colonna portante della Nazionale e, inevitabilmente, come nome caldo per il prossimo mercato estivo.



INSIDIA JUVE, PRONTO IL RINNOVO - Gli occhi del Real Madrid si sono posati su di lui, ma l'insidia più pericolosa per il Milan è la Juve: non sono passati inosservati i continui elogi di Allegri, i bianconeri monitorano e in estate potrebbero portare un'offerta decisa (almeno 35-40 milioni di euro) per strappare il classe '95 al Diavolo. La scorsa estate però, con il no ai 50 milioni del Chelsea, i rossoneri hanno dato un segnale chiaro: Romagnoli è il futuro del club, un messaggio che la società è pronta a ribadire anche nei prossimi mesi. Fassone e Mirabelli infatti hanno un piano per blindare il centrale e mettersi al riparo dal pressing bianconero: si studia il rinnovo del contratto (ora in scadenza nel 2020), con ritocco al rialzo dell'ingaggio, al momento di 2 milioni netti a stagione. Romagnoli top player del Milan, in campo e presto premiato anche con un nuovo contratto: la Juve è avvisata.



