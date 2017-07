Diceva, Sergio Leone: “La vita è un'attesa tra un esame e l'altro”. Saggio, l'inventore degli spaghetti western, tifoso romanista - sì, qualche leggenda metropolitana narra che fosse laziale, ma la testimonianza di un suo 'sodale' nel lavoro e allo stadio Olimpico, il maestro Ennio Morricone, ha svelato ogni verità - e regista di quel capolavoro che è “C'era una volta in America”. E, a proposito di esami e stelle e strisce, non saranno pochi gli studenti trigoriani della Roma americana ad affrontare la prova, se non della vita, perlomeno della carriera. Tra questi, metto Alisson Ramsés Becker. Oddio, se si porta in dote il nome di uno dei faraoni più celebrati (sì vabbè lasciamo perdere El Shaarawy e Salah...) della storia dell'antico Egitto, Ramses, e quello dell'ex numero uno del tennis mondiale, Boris Becker, si deve essere un filino predestinati alla grandezza. E' quello che sperano Pallotta e Monchi, costretti per esiguità di cassa a lasciar partire Szcezsny, formidabile padrone della porta romanista, dando spazio ad Alisson che certo non è l'ultimo arrivato, anzi, è nel giro delle nazionali brasiliane da un bel po'. Non è mai facile prendere il posto di uno che ha fatto benissimo, figuriamoci in porta. Perchè dimenticare Szczesny, a maggior ragione se finirà alla Juve per la modesta cifra che sta circolando in queste ore, meno di 10 milioni, non sarà una cosa così svelta. A meno che non arrivino quelle paratone di Alisson che hanno tenuto in piedi la Roma in Europa League più di una volta. Lui, Ramses Becker, nel frattempo ha dato una lezione di professionismo. La Roma (Sabatini) l'aveva scelto per fare il titolare, s'è ritrovato panchinaro senza un perchè. O meglio, perchè Garcia voleva Sczezsny. Non ha sbagliato il tecnico francese, non ha fiatato il portiere brasiliano. S'è messo seduto, ha giocato le poche partite di coppa, non ha mai fatto una polemica che sia una e, ora, come ha detto martedì scorso: “E' arrivato il mio momento”, dopo una lunga attesa. Perchè in fondo, la vita è un'attesa tra un esame e un altro no?