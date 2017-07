E se l'esterno delle meraviglie fosse proprio il giovinotto turco? E se fosse Under il degno erede della stirpe degli illusionisti di fascia made in Trigoria? A ripensarci, mi vengono i lucciconi, ma e' indubbio come sulla fascia romanista, che sia destra o sinistra non importa, la Roma abbia costruito roba da "Now you see me". Come cos'e'? Dai su, il film sui maghi del crimine, capaci di illusionismi incredibili pur di entrare nei caveau delle banche, pur con sfondo buonista. A prescindere da epiloghi vari, come dimenticare quella lama rotante di Lamela? O il gol con il sorriso di Gervinho? O, ancora, gli squarci da non credere di Salah? Impossibile, perche' e' proprio sui bordi del campo che Zeman, Garcia e infine Spalletti, pur con risultati evidentemente diversi, hanno messo su il miglior spettacolo di magia.



E allora, aspettando Mahrez - fa bene DiFra a battere sulla grancassa del promesso campione di fascia senza recedere di un centimetro - godiamoci Under, uno di cui parlano bene anche i cespugli di rose delle aiuole trigoriane. Un predestinato? Si vedra'. La grande sorpresa dell'era monchiana? Calma. Confesso però, che tenere a freno l'entusiasmo per questa freccetta turca semplice non è. Dice DiFra: " Under è letale", con il ghigno di chi sa di avere per le mani un'arma non convenzionale. Il tecnico racconta che Under "A volte gira... Deve migliorare il modo di stare in campo..." e aggiunge "che e' stato scelto per il grande potenziale" . C'è da lavorarci, la cosa che piu' esalta DiFra quando c'e' da istruire giovani di talento. Eppoi se sta riuscendo ad insegnare la via difensiva a Bruno Peres, come trapela dalle segrete stanze trigoriane, vuoi che non riesca e far esplodere il maghetto turco?